Bonjour, nouveau gros top en deux parties, à savoir les meilleurs jeux Nintendo par année à mons sens. Difficile de ne parfois mettre qu'un seul jeu, voilà pourquoi parfois il yaura plusieurs places.: Super Mario World 2 Yoshi Island/Donkey Kong Country 2- Deux piliers de la plate-forme 2D !: Super Mario 64- Premier jeu de plateforme 3D, révolution incontestable.: GoldenEye 007- Le maître du FPS, surtout en multijoueurs !: TLOZ Ocarina of Time/Banjo Kazooie- Deux chef d'œuvres en puissance.: Star Wars Rogue Squadron/DK 64- Une sacrée claque pour l'époque !: TLOZ Majora's Mask- La vrai suite de OOT est une petite pépite. Se déroulant dans un univers bien plus sombre et glauque, MM est une véritable course contre la montre !: Super Smash Bros Melee [/g]- Un des meilleurs jeux de baston de Nintendo !: Resident Evil/Metroid Prime- Il est encore à ce jour selon moi le meilleur Remake de tous les temps !: TLOZ The Wind Waker/MK Double Dash- Pas mal décrié au départ en raison de son style graphique en cel shading, WW reste une aventure néanmoins mémorable en haute mer !: POP les Sables du Temps- Un excellent jeu d'aventure plate forme et l'un des meilleurs POP sorti.: Resident Evil 4- Il inclue la caméra à l'épaule repris par la suite par de très nombreux jeux. Ce jeu est un phénomène avec un rythme qui ne faiblit jamais.: Zelda Twilight Princess/New Super Mario Bros (DS)- Chef d'œuvre de la Gamecube/Wii. Les meilleurs donjons de la série à mon sens pour l'instant.: Super Mario Galaxy- Chef d'œuvre de la plate forme 3D.Voilà, la suite au prochain épisode