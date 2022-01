Pokémon Arceus: Legends sur Nintendo Switch est officiellement le jeu le plus précommandé de l’histoire de Currys, avec une projection de 25 000 à mettre en sac le jour du lancement ce vendredi également.



La dernière édition du jeu a battu le record de Currys pour le jeu le plus précommandé de tous les temps avec plus de 9 000 unités commandées quelques jours avant le lancement du jeu cette semaine. Le tout nouveau jeu se déroule dans l’ère révolue de la région de Sinnoh et les joueurs pourront combattre, surveiller et capturer des Pokémon nouveaux et familiers. Les nouvelles fonctionnalités incluent un système de combat jamais vu qui permettra aux joueurs de choisir si leurs Pokémon se battent dans les styles “Agile” ou “Fort” pour les aider à renverser la tendance lorsqu’ils se battent dans des batailles amusantes.

Le détaillant britannique Currys a confirmé que Legends : Arceus est devenu. Pokémon est une franchise géante, bien sûr, mais c’est quand même une nouvelle surprenante, d’autant plus que ce dernier titre est une nouvelle version expérimentale de la série. Nick Hayden, responsable des jeux chez Currys, déclare à Nintendo Life :Cela a aidé Currys à avoir l’une des meilleures offres de précommande pour le jeu dans le pays avant le lancement, avec un code de réduction permettant aux fans de récupérer le titre pour seulement 38,24 £ (il est maintenant de retour à 44,99 £).(même vendu dans un certain nombre de pays) et nous commençons à avoir une image plus claire de la performance du jeu au début.