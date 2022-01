Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Analyse technique du jeu God Of War par Digital Foundry :







Résumé Analyse technique du jeupar

■Version PC en développement depuis 2 ans.■On est sur un jeu DX 11 donc pas de stuttering comme dans les jeux DX12/Vulkan.■Support natif de la DualSense.■Avec Nvidia Reflex en 60fps le jeu a 11ms de moins que la version PS5.■Les loadings sont plus rapides que sur PS5 d'environ 4s.■La qualité d'images est nette sur PC que ça soit en natif ou en DLSS excepté les grains de neige et les feuillages éloignés pour ce dernier, ici pas d'artefacts comme en checkerboard rendering.■Les performances en 4K DLSS (1080p interne) sont meilleures que celles de la PS5.■Plus d'ombres projetées et en haute résolution, ce qui en fait une grande différence visuelle dans certaines scènes.■L'upgrade au niveau de la géométrie réduit le pop-in lorsque les objets changent de LOD.■L'occlusion ambiante a été grandement améliorée et ajoute un éclairage rebondi similaire au SSGI.■Légère amélioration du brouillard volumétrique.■Amélioration du SSR mais pas dans tout le jeu.■Les textures sont en haute résolution.■Vous pouvez obtenir un framerate doublé ~60fps en 1080p par rapport à la version PS4 via une GTX 1060 avec les paramètres graphiques originaux.■La RX 580 est un peu plus lente que la GTX 1060.■La RTX 2060 Super est 17% plus rapide que la RX 5700 en 1440p, cette dernière souffre de stuttering comme la RX 580.■La RTX 2060 avec les paramètres originaux peut tenir les 60fps en 4K DLSS.■Le chargement des zones sollicite le CPU et provoque des baisses de framerate.■Le DLSS est recommandé pour ceux qui ont des cartes RTX.■Les menus fonctionnent bien que ça soit au pad ou au clavier/souris.■Pas mal de réglages graphiques mais pas d'option FOV.