est actuellement en Trending Twitter et on peut voir des réactions... comment dire... totalement en contradiction avec les souhaits habituels des joueurs et de l'industrie ?Donc beaucoup se plaignent que Sony fassent attention à l'avis des journalistes et des joueurs sur les premiers mois de lancement d'un jeu pour valider la suite d'une licence... plutôt que de juste attendre pour voir si les ventes seront bonnes sur le long terme et même si les avis ne sont pas bon, risquer la faillite d'un studio et l'image des studios Playstation ?Puis cette situation n'est pas uniquement une histoire de ventes. Bend Studio n'a pas su créer un personnage aussi marquant queouet encore moins queou. Le studio n'a pas réussi à créer un univers artistiquement saisissant ou des scènes qui resteront marqué dans les mémoires...Et surtout on est loin de l'engouement des joueurs et de la presse autour de Ghost Of Tsushima qui n'a fait que grandir depuis sa sortie, le jeu ayant depuis attirer de très nombreux joueurs qui ont acclamé le jeu.