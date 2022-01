Fan de MGS et de bonne musique !?Une petite réal avec un groupe frenchie que j'adore ❤L'occasion pour moi aussi d'annoncer la mise en chantier de la METAL GEAR UltimaUne big box entière dédié à la saga ! ( aux même titre que la zelda ultima )ici en démo = https://www.youtube.com/watch?v=ygItWooGni4&t=12set dont les travaux avait déjà commencé l'année dernière avec la réalisation d'une data base

posted the 01/03/2022 at 09:05 PM by chataigne