Salut les Gameurs



Je suis à la recherche d'un moniteur PC pour jouer à diverses consoles ( je précise je ne brancherais pas de tour PC dessus ).

Principalement il me servira pour la switch, raspberry pi, mister fpga, et autres anciennes consoles via hdmi, ou vga.

Bref, un dalle IPS semble pas mal en 27-28 pouces pour être confortable...

Si vous avez quelques idées, conseils à me donner ou des références d'écran je suis preneur.

( pas de tv svp c'est pour mettre dans un un coin dédié de mon bureau )



Merki les mecs.