Salut à tous,Petit article pour partager une vidéo sur l'artbook regroupant des illustrations tout droit tirées du jeu mobile Bleach Brave Souls, sorti il y a peu et dispo sur les sites d'importPerso je vais passer ma commande très prochainement vu que , les évènements de Décembre approchant à grand pas concernant cette licence, il est fort possible que cela parte comme des petits pains auprès des fans chauffés par l'annonce de nouvelles infos le 18/12/21 au cours de la Jump FestaOn se quitte avec ce lien pas dénué d'intérethttps://furansujapon.com/bleach-2021/Ciao

posted the 12/15/2021 at 12:40 PM by spidergaylord