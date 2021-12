Dans la même gamme que le figurines de Link, Zelda et Revali, First 4 Figures présente sa nouvelle figurine : Le Bouclier Hylien de Breath of the Wild, avec son socle d'exposition.Notez que la version premium comporte des LED au niveau du socle. Dimensions: 29cm*20cm*13cm. Les précommandes sont ouvertes sur le site et probablement sur les sites partenaires.Perso je dois toujours mettre la main sur celle de Zelda haha, mais me tarde surtout de voir Mipha et enfin Urbosa.