Je n'y allais plus depuis longtemps pour des raisons évidentes mais il semblerait qu'ils ne cessent de creuser dans les limbes de la médiocrité.Le site ressemble plus à Dealabs qu'à un site de JV. Du sponsoring de partout, des news/articles totalement inutiles qui reviennent plusieurs fois en home. Des tests... où il n'y a rien en dessous de 15/20.Aujourd'hui ils ont passé un cran au dessus avec un sponsor totalement intolérable aux regards des plus jeunes, très nombreux sur le site et leurs réseaux sociaux. Je vous laisse juger par vous même ...Si c'est ça l'avenir des sites gratuits, je suis bien content de payer un abonnement chez Gamekult.