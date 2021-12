La Dualsense aura dès le 21 Janvier 2022 de nouveaux coloris intitulés Nova Pink, Starlight Blue et Galactic Purple rejoindront donc la Cosmic Red et le Midnight Black au prix de 75 dollars.Les Covers Cosmic Red et Midnight Black seront disponible sur le site Playstation Direct à partir de Janvier 2022 puis en février chez les autres revendeurs à un prix conseillé de 55 dollars. Les Covers Nova Pink, Starlight Blue et Galactic Purple eux seront disponibles plus tard dans le 1er semestre 2022.