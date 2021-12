J'ai une petite question à poser ! J'ai acheté le jeu Predator Hunting Grounds sur PC via Epic Game Store J'ai un pote qui l'a eu gratos sur PS4 Le jeu est apparemment crossplay mais je n'ai pas trouvé le moyen de lui envoyer une invitation in game ! J'avais cru comprendre qu'il faut relier un compte PSN à Epic Game mais n'ayant pas de Playstation, j'ai donc crée un compte PSN mais cela ne marche pas avec le compte PSN de mon pote Quelqu'un y a déjà joué en crossplay ? Merci d'avance de la réponse ^^

posted the 12/09/2021 at 09:04 AM by zenkaizer