"Je ne consacre aucune énergie à la question de savoir comment rendre les autres plates-formes de jeu plus petites pour que la Xbox devienne plus grande", a déclaré M. Spencer. "Je suis plus intéressé par la croissance de la "tarte" du jeu que par notre part de la tarte qui mange celle de quelqu'un d'autre.



"Et c'est pourquoi nous nous concentrons sur des choses comme le cross-play et les cross-saves. Je pense à ces scénarios où vous et moi ne pouvons peut-être pas jouer à un jeu ensemble, et cela ne devrait pas être à cause de la console que vous avez achetée par rapport à celle que j'ai achetée."





Il a ajouté : "Cela n'aide pas l'industrie à se développer, lorsque nous mettons des barrières artificielles sur ces choses. Si cela signifie que nous faisons quelque chose de différent des autres, il faut leur demander.



"Mais je dirais que pour nous, il ne s'agit pas que quelqu'un d'autre devienne plus petit pour que nous devenions plus grand."

Phil Spencer, le boss des jeux de Microsoft, a affirmé qu'il ne considère pas que Xbox est engagée dans une bataille avec les fabricants de consoles rivaux, préférant se concentrer sur la façon dont l'industrie se développe.Dans une interview parue dans le dernier numéro du magazine Edge, ils ont demandé au boss de Xbox s'il pensait que la Xbox était toujours engagée dans une guerre traditionnelle des consoles, malgré le fait que des produits comme Game Pass et xCloud changent le paysage.