Le 3e et dernier round du Choix des Joueurs des Game Awards est tout juste ouvert aux votes. Les 5 finalistes sont Forza Horizon 5, Halo Infinite, It Takes Two, Metroid Dread et Resident Evil Village.Votez pour le jeu que vous aimez le plus parmi ces 5 finalistes. Vous avez jusqu'au 9 décembre, les résultats finaux seront dévoilé durant les Game Awards.