Moyenne presse 3,2/5 (pour l'instant).

Allociné

Rien de bien neuf sous le soleil (totalement inexistant dans le long-métrage), mais un spectacle bien troussé, apte à relancer la franchise.Sans être convaincant sur tous les fronts, le long-métrage reste d'une honnêteté rafraîchissante, et son récit généreux et - presque - autosuffisant en fait une série B anachronique comme on aimerait en voir plus souvent.En revenant à la source du mal, Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City peut embrasser sa dimension de pure série B et titiller les fans avec un festival d'hommages et références. Mais ce sprint quasi désespéré pour tout réunir en un film, quitte à griller trop de cartes et bâcler quasi toutes les idées, laisse un arrière-goût amer.Bien plus respectueuse des jeux vidéo dont elle s’inspire que ne l’étaient les précédentes, cette nouvelle adaptation de la saga horrifique de Capcom n’est pour autant pas dénuée de défauts.En choisissant un ancrage réaliste qui convoque les angoisses actuelles de la pandémie, une ambiance résolument anxiogène et des acteurs inconnus, ce préquel efficace repart sur des bases saines, tout en soignant son hommage au jeu.La proposition de Johannes Roberts s'inscrit en opposition des films de Paul W.S. Anderson et en devient un fan film qui aurait certainement amusé les fans sur YouTube par exemple, mais pas du tout sur grand écran.