Je m'arrête très rarement à une seule fois quand je finis un jeu. En général, je le finis au moins deux fois voir trois voir plus surtout quand le jeu m'a énormément plu !C'est plus rare pour les gros RPG qui demande parfois une centaine d'heure pour être bouclé, même si j'ai quand même finis deux fois TW3 et ses DLC. Dans ce top,Bref, voici mon top 10 des jeux que j'ai finis le plus de fois.10)- La dernière aventure de Drake a été ma préférée car les autres, je les ai pas finis autant de fois que celui là. J'ai adoré ce jeu, et parfois je le relancer pour pouvoir réadmirer ses décors et ses environnements de folie. Mais aussi parce que je prenais à chaque fois du plaisir à re-découvrir l'histoire que je trouvais très réussi et prenante.9)- Far Cry 3 est mon épisode préféré de la licence même si j'ai pas fais tout les opus. Je l'ai finis une fois à 100 % et quelques autres fois juste en ligne droite. J'adorais le refaire et me balader dans la jungle pendant des heures à recapturer les camps ennemis. L'excellent mode solo me donnait aussi envie de refaire les missions avec plaisir !- Je me souviens quand j'ai découvert ce jeu avoir été tellement à fond dedans que j'y ai jouer 8 heures d'affilées sans m'arrêter tellement j'étais pris par le jeu. Après je l'ai fais en difficile 3 fois et une autre fois à 100 % et j'y ai mis beaucoup de temps. Et je compte même me le refaire sur PS4 ! Clairement un jeu cher à mon cœur.7)- Pépite de la Wii, j'ai bien plus finis ce premier épisode que sa suite que je n'ai finis que deux fois. Celui là, je l'ai torché en long en large et en travers. Plusieurs fois à 100 % dont une avec que Luigi. Le fun et le plaisir que j'y éprouve à chaque fois est intact, même si j'ai fais une petite overdose sur la fin x)6)- Finis une fois en difficile, 3 fois en réaliste. Refais sur ps4 en réaliste. Comme pour Uncharted 4, le plaisir est toujours là pour cet incroyable jeu. Je le connais par cœur et peut le finir maintenant en réaliste sans trop de problème (même si j'avais bien galère la première fois).5)- Contrairement à pas mal de monde, j'ai préféré un peu plus le 2 au 1. Plus variés dans ses environnements, gameplay amélioré, des armes plus nombreuses etc.. Si le 1 je l'ai finis pas mal de fois aussi, le 2 je l'ai saigner violent tellement je l'adore. Une fois en normal, deux en difficile, fanatique et fou furieux. Il est pas impossible que je le relance avec plaisir dans les mois à venir car je le refais régulièrement. Il est tellement bien !!!4)- Il est le Zelda que j'ai finis le plus de fois. J'aime surtout les temples et la partie Adulte même si j'adore l'enfance aussi. Toujours un plaisir de suivre l'histoire, je l'ai finis deux fois à 100 % avec épée Bigorron et tout et plusieurs autres fois normalement. Je connais ce chef d'œuvre par cœur donc je suis pas prêt d'y retoucher car un peu d'overdose. Mais bon, un Remake je serais presque prêt à céder sur la Switch.3)- Je le préfère largement au 2, j'ai dû le finir plus d'une dizaine de fois car il est assez court. Mais tellement fun ! J'adore ce jeu, je le connais également par cœur. Je me refaisais souvent le niveau du Marais avec plaisir ou encore le dernier niveau. Bref, c'est mon chouchou Rayman 3. Je me demande vraiment ce que fous Ubisoft pour ne pas nous proposer de suite. Mais avec la retraite de Michel Ancel, c'est plutôt mal barré mais ne jamais dire jamais...2)- Finis environs plus de 15 fois c'est sûr dont pas mal de speedrun avec la Chicago ou le lance roquette. Deux fois en pro et plus d'une dizaine de fois en normal. Ce chef d'œuvre a tellement un rythme de dingue que je m'en lasse jamais. Surtout la partie dans le village qui est celle que je préfère. Exploser la tronche des ganados à toujours été jouissif.1)- Je suis aller jusqu'en NG+7 donc c'est pour vous dire à quel point je l'ai retourné. Un de mes rares platine sur PS4 d'ailleurs. Ce jeu qu'on ne présente plus, je l'ai torché et avec ses DLC. Il n'a plus aucun secret pour moi, j'ai même fait les Donjons Calice pendant des heures à la recherche de la gemme ultime pour mes armes à try hard du mob et des boss. Bon vers les NG+ élevé, je skippé les mob et aller directement au boss car ça servait plus à rien. J'ai augmenter de nombreuses armes à plus 10 et je confirme que l'arme scie moulin est complètement pétée. Bref, c'est clairement le jeu que j'ai finis le plus de fois ya pas de doute. Je le préfère bien plus qu'un Dark Souls que j'aime quand même beaucoup aussi mais Bloodborne est au dessus pour moi. Je veux une suite bordel de merde !!!Et vous alors, quel jeux avez vous ou pensez vous avoir finis le plus de fois ? Faites un top 10 pour ceux qui veulent !