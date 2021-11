Qu'est ce que Nostalgic Bedroom ?Nostalgic B est un custom thème tournant sur le frontend Big box / Launchbox.Commencé il y a maintenant oulà quasiment presque 4 ans sur hyperspin mais très limitévia les outils j'ai tout porté sur launchbox grâce au community creator de Y2guru.Partis de rien quasi la totalité des médias on été créé de toute pièce par moi-même.des icones , au thème cinématiques jusqu'au menus !Nostalgic Bedroom est un "vaisseau " qui comprend toute une partie collection avec des interfaces dédiée pour chaque série emblématique retraçant l'histoire du jeux vidéo que je conçois chaque mois pour les contributeurs.Cette avalanche de vues et d'effet à été créé dans un simple et unique but : Donner un véritable aspect collection et comme pour une collection physique vous allez parfois vous surprendre à d'avantage 'regarder" qu'as jouer... Et c'est voulu !