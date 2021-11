Alors ça va peut être faire groupie à deux balles mais RAF ! Je trouvais que cette industrie et majoritairement les AAA ne me donnait que moyennement envie jusqu'à ce que Elden Ring, déjà par le premier trailer m'emballe grave mais qui finit par m'achever avec ces extraits de tout à l'heure !Un jeu qui m'a filer une telle gaule que j'ai qu'une envie, c'est d'accélérer sa date de sortie x) Rarement un jeu en tout cas ces derniers temps ne m'aura donner autant envie de poser mes paluches dessus.Incroyable comment FromSoftware à calmé tout le monde et relève un peu le niveau de cette industrie un peu en berne.Alors oui, on pourra lui reprocher son côté trop Dark Souls, sa DA revu (bien que pas tant que ça finalement si on regarde bien)Mais ouais je le redis, j'ai rarement attendu un jeu aussi impatiemment depuis belle lurette, alors rien que pour ça MERCI FromSoftware, et je vais me faire un plaisir de vous donner mon argent pour cette tuerie qui arrive l'année prochaine, chapeau messieurs, le mot HYPE avait disparu depuis bien longtemps me concernant !