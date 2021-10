Mise à jour 2.0. disponible. Mise à jour 2.0. disponible.

-Un mode Photo.Il est désormais possible de capturer les plus beaux, ou plutôt les plus inquiétants panoramas d’Atropos, avec divers réglages et une fonction de partage pour en faire profiter tout le monde.-La possibilité de suspendre son cycle. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il s’agit d’une sauvegarde. Il faudra alors créer un point de suspension de cycle qui ne pourra être utilisé qu’une fois. Vous pourrez alors éteindre votre console pour revenir plus tard sur le jeu.Une fois de retour, il faudra créer un autre point de suspension pour quitter votre partie sans tout perdre. Il n’est d’ailleurs pas possible d’en créer partout, notamment lors des combats de boss, les cinématiques ou en plein combat. Espérons que cela contente celles et ceux qui voulaient éteindre leur console en toute sécurité, sans tout perdre.