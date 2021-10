Synopsis : Au XIVe siècle dans le royaume de France, le chevalier Jean de Carrouges, de retour après une expédition militaire, retrouve son épouse, Marguerite de Thibouville. Celle-ci accuse l'écuyer Jacques Le Gris, vieil ami du chevalier, de l'avoir violée. L'homme se dit innocent. Un « procès par le combat » est décidé entre le chevalier et l'écuyer, pour déterminer la vérité. Si le mari perd le duel, la femme sera également brûlée vive pour fausse accusation.



Moyenne presse 3,8/5 (pour l'instant).

Allociné

Véritable tour de force, le film est à la fois épique et fin, d’une ampleur indiscutable tout en étant une expérience visuelle viscérale. Et, grâce au dispositif narratif en miroir, il remet l’histoire en perspective en y instillant un point de vue féminin, loin de toute misogynie. Il était temps.Au final, on est subjugué par ce procédé aussi original que surprenant, ébloui par les scènes d’action, et secoué par la nature du drame qui se joue et par la manière dont Scott en tire un film militant, aux résonances très contemporaines. Du grand art.À travers le récit du dernier duel judiciaire reconnu en France, Ridley Scott livre une impressionnante peinture du Moyen-Âge, aussi spectaculaire qu’intimiste, tout en étudiant les rouages d’une société ultra patriarcale et la place qu’elle pouvait accorder aux femmes.Une fresque médiévale passionnante sur la notion de consentement.Cet impressionnant film en costumes prend une ampleur inattendue en conjuguant la critique sociale d’une noblesse belliqueuse et avide à la dénonciation d’une glorification de la virilité. Et se mue en pamphlet féministe. Ridley Scott avait su renouveler le péplum avec son immense Gladiator. Le Dernier Duel régénère le drame historique par la grâce d’un personnage féminin d’avant-garde, puissant et déterminé.Le Dernier duel a beau être classique, c'est un film au présent, dont l'explosion de violence finale n'exorcise rien, ne guérit rien, ne réjouit même pas. Seul reste le pouvoir des hommes. Et un film définitivement immense, qui semble contenir toute la violence du monde.S’inspirant d’une histoire vraie, le vétéran Ridley Scott signe un drame subtil à grand spectacle.Les rares batailles et le duel final de ce film (teasé en ouverture en un flash-forward pataud) s'éclipsent derrière un versant presque montypythonesque qui semble amuser les scénaristes-acteurs.Construit comme un récit fonctionnant à la Rashomon, qui ne s'avère pas franchement déterminant, le film, comme on dit, fait le travail, les acteurs non moins, mais rien n'y bouleverse pour autant.