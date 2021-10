J’ai le jeu sur One et je veux obtenir tous les succès. Apparemment il faut terminer le jeu deux fois sur PS4 avec l’astuce des copies de sauvegardes.



Sur la version PS4 j’ai cru comprendre qu’on pouvait en jouant avec les save faire 3 fins sur 4 en un run et faire l’autre en NG+.



Comment y arriver sur One sans faire le jeu 4 fois ?

En copiant un jeu sur un disque dur externe on copie aussi sa save sur One ?