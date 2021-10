Petite question les résultats des concours Microsoft Reward arrivent généralement combien de temps après la date butoir ?Par exemple j'ai participé à celui de Juillet pour gagner une Series X et les résultats sont toujours en attente !Merci d'avance de vos réponses

posted the 10/02/2021 at 04:05 PM by zenkaizer