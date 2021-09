Les vidéos d'ElAnalistaDeBits c'est de la merde de manière générale mais celle-ci je la trouve intéressante car elle permet de comparer l'évolution des graphismes sur trois générations de consoles (Switch ≈ PS3).Au final le gap générationnel est visuellement plus impactant entre la PS4 et la PS5 qu'entre la Switch et la PS4 (même si c'est un peu de la triche vu que la version Switch tourne à 30 fps).Le plan sur les mains à 1:10 est fou.