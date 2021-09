What's the....Qu'est ce que la Zelda Collection Ultima?Une collection de MEDIA d'artiste ( musique ,fan made arts) assemblé et gravitant autour d'un logiciel de lancement ( plus courrament appelé frontend)vous permettant de réunir et de lancer tout vos jeux au même endroit .(Sous réserve d'avoir les originaux ) Très pratique pour un youtubeur ,ou un gros collectionneur qui ne voudrait pas déballer ses jeux ou qui n'as pas envie de devoir ressortir toutes ces vieilles consoles du placard , elle a été pensé comme une vraie collection , avec une vraie plus value en terme de contenu et d'esthétique; Elle est mise à jours régulièrement grâce au concours de d'autre artistes et youtubeur (avec notamment un making of bientot sur la genése de zelda 3 par splashwave ), une timeline ,et un glossaire.Elle est complétement dénuée de jeux , c'est avant tout une enveloppe graphique crée par un fan(pademonium) de la saga et tournant sur launchbox/Big box.