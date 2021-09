Avec ce titre un brin provocateur je vous l'accorde, je suis en train de refaire Zelda Twilight Princess en ce moment et je prend un pied monstre. Que ce soit les donjons, l'histoire, le gameplay etc... Je prend un kiffe monstrueux !Ocarina of Time (était) mon Zelda préféré mais étant en train de refaire Zelda TP, je me dis qu'il est en passe de le détrôner...Meilleur donjons, meilleur scénario à mon sens, meilleur personnage Midona est juste incroyable, Xanto est réussi aussi. Les enfants du village de Toal etc...Ya que niveau OST que je trouve que OOT lui est supérieur, car TP a des très bon thème également mais les thèmes de OOT m'ont marqué à vie, et TP à pas mal de reprise également ou remix.Graphisme je compare pas c'est débile de comparer un jeu N64 à la Gamecube/Wii.Les deux jeux ont bien évidemment un charme fou, mais Twilight Princess est incroyable au niveau de son ambiance sombre, surtout les phases dans le Crépuscule.D'ailleurs, ces phases, je l'ai trouvé relou à l'époque mais en fait bah non, j'ai pas eu de sentiment de lassitude. Je trouve qu'on arrive vite au 16 Perles demandé, et c'est plutôt fun de contrôler Link Loup.TP a également cette ambiance Tolkien que j'adore avec les chevauchée avec les orcs dans la plaine, cette dimension épique que j'ai dû mal à retrouver dans les autres Zelda.Je lui trouve au final que très peu de défaut à TP, remarque OOT c'est pareil. Mais je suis en train de me demander si il est pas en train de devenir mon Zelda favori et si il est pas à mon sens un poil "meilleur" que OOT qui est mon chouchou depuis des lustres.Bref, pour moi ces deux jeux sont bien évidemment des chef d'œuvre mais TP est vraiment exceptionnel.Il me tarde quand même de jouer à BOTW qui est toujours en "attente"A la base, je voulais faire un vrai VS pour cet article mais je vous avoue que j'avais un peu la flemme, peut-être plus tard !Et vous alors ? OOT ou TP ?Moi je dirais les deux même si là j'ai un doute !