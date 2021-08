De Shpeshal_Nick:Déjà il a entendu la même chose que ça:Rumeur-Sony State of Play Show autour du 19 août- De plus, FromSoftware fait un souls like exclusif pour la PS et non Bloodborne 2... Cela vient de la même source qui a révélé Ghost of Tsushima iki island dlc via Dealer Gaming- On m'a dit que Wipeout allait revenir. Prévu pour être un titre VR2/PS5. Très probablement un projet XDEV. Encore au début du projet.Bon j'ai pas trop confiance au gars mais vu qu'il avait eu raison sur deux ou trois trucs comme FFVII Remake dans le PS+, le DLC de GOT...Mais bon il s'est planté pas mal également. Donc a voir.Bref a prendre avec un gros grain de sel, comme d’habitude.