La fiche produit d'Elden Ring vient d'etre lancé sur les différents store (vous laissant la possibilité de l'ajouter a votre wishlist) et nous apprenons grâce a la page PSN que le jeu sera jouable jusqu'a 4 Online sans plus de precision.Nous apprenons aussi que contrairement aux jeux FS edités par Sony (et Acti) aucun doublage autre que l'anglais ne sera présent.De plus le nom de George R. R. Martin's n'est étrangement mentionné sur aucun store.