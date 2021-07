La vidéo résume très bien ce qu'il se passe en ce moment.Pour ceux qui détestent Psyhodelik- Depuis un moment JDG a dans le viseur YouTube pour toutes les démonétisations et censurés que subissent ses chaînes.- Certaines de ses vidéos passent en +18 ans ce qui bloque la visibilité de la vidéo. Mais cela a aussi un impact sur les sponso qui eux donnent de l'argent mais pour un certain nombre de vues.- Mettre des femmes sur Youtube est devenu compliqué. Non seulement l'aspect sexuel est démonétisable mais YouTube peut considérer aussi l'intention sexuelle même si elle n'a pas lieu. Exemple : ce fameux bot de YouTube a voulu censuré la vidéo sur un passage où seulement deux femmes parlent ensemble...- Pour le cas de Duke Nukem, sa vidéo a été mis en +18ans (donc on prend les mêmes et on recommence).- Il a posté une vidéo censurée pour éviter le +18ans sauf que celle-ci a été de nouveau mis en +18ans.- De plus, JDG se fait Shadow Ban (en gros la vidéo sera recommandé et proposé pour les viewers beaucoup moins de fois. Comparaison de Tomb Raider proposée 53k fois contre 7k pour Duke Nukem)- JDG a décidé de prendre un avocat et de porter plainte contre YouTube