Nouveau top participatif comme chaque mois et parce que ya pas que les triple A dans la vie, je vous propose un votes pour élire les 10 meilleurs jeux indé !Les règles :A vos votes et dans le calme !Merci d'avance à tout ceux qui prennent la peine de venir voter.Les jeux :- Subnautica (3 votes)- The Witness (3 votes)- The Stanley Parable (1 vote)- Undertale (2 votes)- Limbo (2 votes)- Inside (7 votes)- Cuphead (4 votes)- Guacamelee 2 (1 vote)- Thimbleweed Park (1 vote)- Rime (2 votes)- Dysco Elysium (3 votes)- Rocket League (2 votes)- Hadès (6 votes)- Gris (3 votes)- Celeste (4 votes)- Dead Cells (3 votes)- Darkest Dungeon (1 vote)- SpiritFarer (1 vote)- Haven (2 votes)- Katana Zero (1 vote)- Outerwild (1 vote)- The Return of The Obra Din (1 vote)- Stardew Valley (1 vote)- Tangledeep (1 vote)- Blazing Chrome (2 votes)- Bloodstained Ritual of The Night (2 votes)- Horizon Chase Turbo (1 vote)- Scott Pillgrim Vs The World (1 vote)- Street of Rage IV (1 vote)- Hollow Knight (7 votes)- Super Meat Boy (1 vote)- Minecraft (1 vote)- Hotline Miami (4 votes)- Hotline Miami 2 (2 votes)- Axiom Verge (1 vote)- What Remains of Edith Finch (3 votes)- Hard Corps Uprising (1 vote)- Slain (1 vote)- Shantae And The Pirate Curse (1 vote)- There Is No Game (1 vote)- Ori And The Blind Forest (4 votes)- Ori 2 The Will of The Whisps (1 vote)- Children of Morta (1 vote)- Bastion (1 vote)- The Messenger (1 vote)- Wonder Boy Dragons Trap Remake (1 vote)- Faster Than Light (1 vote)- Natural Selection 2 (1 vote)- Fez (1 vote)- Braid (1 vote)- Siralim Ultimate (1 vote)- Monster Sanctuary (1 vote)- Monster Crown (1 vote)- Phantom Brigade (1 vote)- Superhot (1 vote)- The Dishwasher (1 vote)- Soldat Inconnu Mémoire de la Grande Guerre (1 vote)