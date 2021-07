Remnant From the Ashes est un jeu que j'aime beaucoup mais comment accéder aux DLC ? J'ai vu sur internet qu'à partir du pilier du Hub central on pouvait créer une nouvelle partie pour les DLC mais apparemment elle reboot la progression en cours de la campagne. Ya un moyen pour l'éviter ou faut attendre la fin du jeu pour lancer les DLC ?