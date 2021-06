"Les ventes de Collection of SaGa ont légèrement excédé ce que nous avions prévu : nous sommes donc sur une bonne voie. Il s'agissait d'un portage des versions Game Boy, et en ce sens, nous pensons que le jeu répondaient aux attentes des joueurs. Quand nous regardons les ventes de SaGa Frontier Remastered jusqu'à présent, elles sont également au-dessus de ce que nous prévoyions.



Nous ne nous attendions certainement pas à atteindre le nombre de ventes que nous avons réalisé sur Steam : les joueurs y sont plus nombreux que ce que nous avions prévu. La meilleure vente reste celle de la version Switch, qui a également dépassé nos attentes.



Il existe plusieurs épisodes de SaGa que nous pourrions ressortir très rapidement, sans avoir besoin de procéder à des ajustements. Nous étudions chacun d'entre eux au cas-par-cas."

Petit à petit, la série se refait une santé et une place dans le coeur des joueurs : depuis 2016, les ressorties de Romancing SaGa 2 et 3, de la compilation Collection of SaGa Final Fantasy Legend et le récent SaGa Frontier Remastered l'attestent sans mal.Et ça marche : interrogés par nos confrères spécialisés de RPG Site, le créateur de la licence Akitoshi Kawazu et les producteurs Masanori Ichikawa et Hiroyuki Miura ont affirmé que leur stratégie était payante :