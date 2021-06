Annoncé aux Game Awards 2017, Bayonetta 3 n'a plus donné de nouvelles depuis (et ce n'est pas l'E3 cuvée 2021 qui aura changé les choses).Hideki Kamiya, directeur du projet, s'est donc logiquement vu approché sur Twitter par des fans emplis d'inquiétude quant à l'avancement du projet. Voire même quant à une possible annulation (RIP Scalebound du même studio). Ce à quoi répond l'intéressé qu'ils ne sont que des “kuso baka”,(= "putains d'idiots").Mais encore :Bref, circulez, y'a rien à voir (ah ben oui, ça, on l'avait bien intégré), le développement du jeu poursuit son cours et progresse bien. Mon avis : si tout se passe bien, pourquoi ne rien montrer (artwork, screenshots, trailer, démo) ???La grogne des fans (dont je fais partie) me paraît tout à fait légitime. Et le ton employé pour répondre aux tweets presque insultant. Mais venant de Kamiya, qui sera étonné (dans Kamiya, il y a "Kami") ?[Si je vous dis que tout se passe bien, y'a aucune raison de douter non ?]