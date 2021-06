Pas de surprise, la conf e3 de Microsoft est certainement très attendue avec un début de next gen chaotique niveau exclusivité. Microsoft est attendu au tournant demain.



Mais Jeff grubb vient de tuer la poule dans l'œuf. Donc pour lui ne vous attendez pas à voir les jeux suivants:



- Avowed

- Perfect Dark

- Fable

- Hellblade 2

- IOI's Project Dragon



- pas de everwild

- ni le nouveau jeu de Compulsion's game



Halo et forza sauveront la conférence et bethesda présentera son starfield