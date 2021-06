(désolé pour le titre, mais il faut ce qu'il faut pour attirer l'attention)Présenté il y a quelques mois, Death's Door est passé un peu sous le radar des joueurs. D'un premier coup d'oeil, il ressemble à Tunic avec un corbeau, mais en y regardant de plus près, c'est bien plus nerveux que son cousin, et plutôt inspiré (voir parfois repompé).Il sort cet été, sur PC et Xbox.