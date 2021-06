Des rumeurs de plus en plus insistantes, rapportent que Microsoft annoncerait leur nouvelle acquisition, lors de leur conférence de l'E3, acquisition qui est nul autre que :Si ça se vérifie ça pourrait aussi recouper l'autre "info/rumeur" qui indique que Microsoft aurait fait l'acquisition d'une licence connue (surement Crysis), ça reste quand même un bon move pour les deux parties, crytek étant souvent en proie à des difficultés financières, et microsoft récupérerait dans la foulée le cryengine (même is amazon dispose de sa propre version qui est lumberyard).Dans tous les cas on sera vite fixés, dimanche n'étant que dans quelques joursP.S. : j'ai rajouté un PS parce que ça commence à partir en couilles dans certains commentaires, avant que certains n'en arrivent aux mots, n'oubliez pas un fait important, c'est une rumeur, et qui dit rumeur dit qu'il y a une forte probabilité que ce soit faux, donc il est mieux d'échanger dans la bonne humeur, que d'avoir l'air con après s'etre chauffé avec un membre du site pour quelque chose qui est même pas vrai.