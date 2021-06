Salut à tous!



Ah elle est belle cette next gen. Bref après la douche froide d'hier avec l'annonce de GOW et GT7 cross gen, je me suis dit : "ils se sont bien foutus de nous et nous on va quand même acheter"



Et puis quand on regarde le trailer de GT7 en tant que joueur de Gtsport, on voit clairement le jeu ps4 avec un du motion blur et quelques trucs en plus et encore une végétation degueu totalement largué.

En tout cas loin des claques next gen tels que gt3 sur ps2 ou gt5 prologue.



Mais en fait on apprend via un membre de Gtplanet que Polyphony Digital travaille simplement sur le code de GTSport. Les deux nouvelles pistes dévoilées dans le trailer de GT7 sont Trial Mountain et Daytona. Sauf qu'elles sont présentes dans GTSport depuis mars 2018 via une ps4 jailbreakée.

En gros, Sony savait très bien que la version ps5 était juste une sorte de version ultra avec le code de base GTsport mais a décidé de mentir. Clairement le jeu n'a pas été pensé avec la PS5 comme base.

Merci de nous prendre pour des cons Sony. Je préfère largement la com de Xbox pour le coup.



Having a quick scroll through GT Sport 1.47 memory and I spotted these so far:



Added after GT Sport 1.14:

- trialmoutain

- highspeedring

- road_atlanta

- grandvalley

- capering

- midfield

- eiger_short

- grandcanyon



I think that's about it for tracks with a label, there's a bunch of "test_*person's name*" tracks in there.