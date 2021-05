Tout est dans le titre, lequel de ces deux jeux vous a mis la plus grosse claque ? Alors oui, c'est pas vraiment comparable graphiquement car situé dans deux univers totalement différent mais juste comme ça, juste en terme de technique ? Bref, grosso modo, lequel vous a décrocher la mâchoire ? Ratchet ? Horizon 2 ? Les deux ?Moi pour ma part, je dirais les deux. J'ai été impressioné surtout par le passage aquatique dans Horizon 2, que c'est magnifique sérieux. Pareil pour l'éléphant robotisé juste super bien fait !!! Puis la végétation de dingue aussi.Ratchet ma impressioné également sur sa multitude de particules et détails à l'écran et le passage sur rail dans le trailer est visuellement bluffant !! Bref, votre avis a vous car moi j'arrive pas à me décider je trouve ces deux jeux ultra impressionnant aussi bien l'un que l'autre