Hello Gamekyo je me permet de vous poser une petite question ^^Mais avant de poser ma question j'en ai une un peu bête car j'ai un peu du mal depuis l'arrivé de Warzone mais le multi de Modern Warfare et Cold War c'est Warzone ou ces deux derniers ont leurs propres multi ?J'ai vu que pour la maj de Rambo et Die Hard pour Call Of Duty et je me posais quelques questions sur le multi de Cold War et Warzone car je compte peut être m'y mettre avec un poteDu coup si j'achète l'un des deux perso sur Warzone par exemple et que je joue sur PC ou One je l'aurais dans Cold War si c'est sur la même plateforme ?Et le prix d'un perso c'est environ 20 balles je crois non ?Merci de vos réponses