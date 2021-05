Un peu plus de 20 minutes de show case collection condensé sur une bonne dizaine de collection complète et elles sont loin d'être toute là ( mario, resident prince of persia). A raison, d'une collection par mois , voir des fois 2( réservé au patrons) c'est beaucoup de travail (conception des médias , logos, cinématique ,thème et animation sur image fixe , Fx , cadrage, traductions ) c'est aussi beaucoup de satisfaction même si elle sont loin d'être parfaite, et puis avec le début du format Ultima ( des big box dédié à une saga en particulier), c'est d'autre perspective qui s'ouvrent aussi. La prochaine sera d'ailleurs "solo" et non, unifié avec d'autre système ou playlist c'est à dire que ce sera un big box uniquement dédié à la saga traité (Voir apparaitre des icons silent hill dans la zelda ultima ça cassé un peu le l'ambiance.^^)Bref loin d'être à court d'idée !Si vous voulez soutenir le (les projets) c'est ici :https://www.patreon.com/padcinematic_prodLes prochaines collections : Street of Rage , Resident Evil ...