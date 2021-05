Imaginons siprenait la forme, quelle serait la taille du reste de l'échelle des temps en partant de l’événement le plus bref à l'échelle atomique, jusqu'à l’hypothétique fin de l'Univers ? La réponse dans cette vidéo de MetaBallStudios qui sans vous mentir, m'a donné quelques sueurs froides...

Who likes this ?

posted the 05/16/2021 at 09:10 PM by nindo64