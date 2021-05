J'ai décidé de relayer lesde notre amisur Youtube.Les plus anciens de ce site se souviennent que je newsais beaucoup avant, et que je parlais à peu de choses des mes jeux ou types de jeux que Mehdi.Si vous aimez les jeux vidéos japonais, les jeux d'arcade, ou les vieilleries nippones, je vous invite à suivre cette chaîne qui est vachement sympa.Je crois que j'ai jamais fait de pub pour une chaîne Youtube, ben il y a un début à tout, en plus il rame donc si çà peut l'aiderAu programme :- Le top des ventes softwares et hardwares de Famitsu (du 19/04 au 25/04)- Un mot sur Bio Hazard Village- Un "test" de- La découverte du visual novelet du jeu indé qui rend hommage aux RPG nippon- Le remake d'un vieux MSX sur Switch :- Et un mot sur le dernier arrivé de la gamme Arcade Archives : le vieux shoot de KonamiBon visionnage à tous !