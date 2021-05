Tout est indiqué dans le titre. Sur le store de sony Dragon's crown est vendu à 7 euros tandis que Odin Sphere est à 17 euros. Ces deux jeux sont très rarement en dessous de 20 euros en physique. Normalement, j'en aurais profité pour faire un dessin sur ces deux jeux pour accompagner l'article mais, comme la promotion se termine dans deux jours, je ne vais pas avoir le temps. Vous pouvez aussi trouver Persona 5 Royal, les jeux DBZ et autres en réduction même si je trouve les offres moins intéressantes.Sinon je viens de terminer la série invincible que j'ai trouvé très bonne. Même si je trouve que le rythme est mal dosé. Finalement on aurait pu juste garder les deux premiers et le dernier épisodes. Voici un dessin que j'ai fait très rapidement.Puis un autre dessin qui commence à dater. Mais comme c'était pas lié au JV, je n'ai jamais trouvé de prétexte pour vous le montrer.

posted the 05/10/2021 at 08:54 AM by fausst