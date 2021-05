Récemment, sur Twitter, l'insider LeakyPandy a donné plus de détails sur de potentielles annonces à venir de la part de Bandai Namco, toujours à prendre avec des pincettes bien évidemment :



- Tales of Destiny sortirait au printemps 2022 sur PC/PS4/One/Switch



- Dark Souls 2 Scholar of the First Sin sortirait sur Switch tandis que Dark Souls 3 sortirait sur Stadia



- Gundam Breaker 4 serait en phase de planification pour une sortie sur PC et Next-Gen avec peut-être l'UE5 comme moteur.