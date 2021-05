Je viens enfin de recevoir ma PS5 que l'on m'a offert pour noel avec Demon's soul et Spider-man complete edition. J'avais longuement hésité entre la PS5 et la série X. La promesse d'un jeu Fable était très tentante et puis je me suis souvenu de Nintendo et de sa quenelle intitulé Metroide. Je précise que pour moi le gamepass et le psnow c'est OSEF. Comme j'ai fait l'impasse sur la gen précédente, j'ai regardé les bibliothèques PS4 et Xbox. Conclusion: PS4 grand vainqueur sans contestation possible. En attendant l'arrivé de la PS5, je me suis constitué une petite collection de jeu PS4 avec un budget de 250 euros:-Bloodborn 9 euros-Concrete Genie 9 euros-Detroit Become humain 15 euros-Dreams 10 euros-FF7 Remake 19 euros-FF15 5 euros-Ghost of Tsushima 19 euros-GOW 3 remake 9 euros-GOW 9 euros-Gravity Rush Remastered 5 euros-Gravity Rush 2 5 euros-Horizon Zero Down 9 euros (le lendemain de l'achat il était gratuit)-Infamous SS 9 euros-Kingdom Heart 1+2 9 euros-Kingdom Heart 3 10 euros-Persona 5 29 euros (9 avec un bon de réduction)-Red Dead Redemption 2 10 euros-The Heavy Rain & Beyond 2 souls 15 euros-The last guardian 15 euros-The last of us Remastered 9 euros-The last of us part 2 23 euros-Uncharted trilogie 9 euros-Uncharted 4 9 euros-Uncharted the last legacy 9 euros-Wipeout 15 eurosLes jeux à 9 euros sont des jeux playstation hit tandis que ceux à 5 euros sont en occasions. Il me reste sur ma liste Odin Sphere, Days Gone, The order 1886 et Shadow of the colossus. Avec ça j'ai de quoi faire jusqu'à la sortie de la PS6. Au passage voici un rapide dessin pour féter l'arrivée de la PS5