L'éditeur coréen Line Games a révélé cinq nouveaux jeux à venir lors de l'événement LPG 2021. Parmi eux, on retrouve The Vanshee, un jeu en ligne pour PC.



Développé par Pixel Cruise, The Vanshee se veut un action-RPG aux graphismes photoréalistes, réalisés avec Unreal Engine 4.



Dans cet action-RPG, pas de classe pré-établie. C'est à vous de créer votre personnage de toute pièce en façonnant et en améliorant vos armes et équipements, et ainsi développer votre propre style de combat, le tout dans un futur proche où les aliens ont envahi le monde.



Le jeu devrait être disponible sur Steam en accès anticipé au cours de l'année.



Pour l'instant, aucune date de sortie annoncée, mais on sait que The Vanshee sera disponible sur PC.