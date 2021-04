Jeux Vidéos

Petit poste d'humeur de la communauté sur le jeu vidéo en général ma question étant dans le titre, êtes vous satisfait du jeu vidéo en général en ce moment ?Perso si mes finances était un peu plus au beau fix avec une+ laque j'ai à l'heure actuel et un bonje serais amplement satisfait.Sur PC je pourrais avoirainsi queetdes jeux qui m'attire grandement je pourrais également bénéficier deN'ayant pas eu la, la PS5 me permettrait de pouvoir avoir toute la librairie de jeu PS4 + celle de la PS5 (La trilogie Assassin's Creed, Infamous, Horizon Zero Dawn ainsi que God of War et Ace Combat 7 pour en nommer quelques un).Enfin la Switch m'a offert quelque pépite (Astral Chain et The Legend of Zelda: Breath of the Wild) même si j'attends encore plus de(F-Zero et Metroid *tousse*)Concernantj'attends de voir plus d'exclusivité et surtout d'avoir des exclus axé sur du jeu solo, les jeux solo étant plus mon dada.Enfin je dirais que de manière général le développeur qui me semble le plus satisfaisant en ces temps-ci c'esten prenant en compte qualité de jeu, satisfaction des fans et communication.Mais voilà pour le moment je n'ai que la Switch donc je suis plus ou moins satisfait ça pourrait être mieux... et vous ?