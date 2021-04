Après m'être régalé sur Doom et ses DLC, je dois dire que j'avais encore les pupilles suffisamment dilatées pour vouloir satisfaire mon appétit de fast FPS. C'est tout naturellement qu'errant sur le net, je me suis rappelé que Prodeus était le parfait représentant du doomlike oldschool. Visuellement attendez vous à une jolie bouillie de pixels et à des animations typées stop motion qui tranchent avec la fluidité du gameplay. Personnellement j'aime beaucoup.Si le jeu est encore en accès anticipé, on peut déjà s'amuser sur quelques niveaux, trop peu nombreux mais déjà présage d'un jeu à suivre de près. Les sensations à la souris sont très bonnes. C'est dynamique et chaque arme offre une satisfaction certaine, chacune ayant son style singulier et un tir secondaire dévastateur.Canon à plasma, fusil électrique, (double)shotgun, double uzis, lance roquettes et autres grenadiers vous permettront de défourailler les hordes de démons qui viendront badigeonner les pièces d'hémoglobine.Un chouette amuse bouche qui laisse malheureusement sur sa faim malgré l'éditeur de niveaux de la communauté et un potentiel affirmé pour les speedruns. Vivement les bouchées doubles ! J'ai capturé quelques séquences à la volée que je vous partage ici.