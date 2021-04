Bah vàla:- Portage des exclus sur PC- Fermeture de Japan Studio (leurs seul studio jap hors PoDi en plus il me semble)- payer des exclues tempo dont je ne vois aucune utilité (tokyo ghost, deathloop, FF16), la on dirais le remake de Phil avec Rise of TR, de l'argent jeter par la fenêtre tout simplement j'ai l'impression.- Trop miser sur les IPs à 7+ millions sellers, genre tlou1 remake c'est une blague!!!. Encore une fois, on dirais Philou en particulier sur Xbox One, à tout miser sur Gears, Halo, Forza.- Décider de l'avenir d'une suite d'une licence non pas en se basant sur l'avis des joueurs, non même pas de ventes, mais des notes de metacirque.- Faire un gros F**** à la retrop PS123, PSP/VITAEt j'en passe.Bref voilà c'est mon avis, après meme si je trouve qu'actuellement Sony reste en meilleur position que leurs concurrents, mais à force ils vont se retrouver dans le même niveau que MS, EA, Ubi, à savoir miser que sur le même chose ça va finir par gaver.PS: aprés y'as Demon Souls qui sauve l'honneur, mais bon faut plus que ça.