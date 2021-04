Vous aimez les fonds marins ? Être perdu au milieu de l'océan c'est votre kiffe ? Vous êtes pas thalassophobe comme moi ? Alors ce top est fait pour vous ! Voici un top 10 des meilleurs jeux en fonds marins pour ma part ! Alors, enfilez vos masques et tubas, aujourd'hui on pars dans les profondeurs !10)- Jeu qui a malheureusement passé assez inaperçu, SOTD est un Metroidvania dans lequel vous incarnez Merryn, l'héroïne qui pilote un sous-marin, le batyscaphe, et vous devez vous frayez un chemin parmi les obstacles, choper des nouvelles aptitudes comme dans tout bon Metroidvania qui se respecte. C'est beau, c'est frais mais c'est un peu cours, dommage...9)- Depth est un jeu multijoueur qui a mon avis ne parlera pas à grand monde car uniquement sortit sur PC en 2014, le jeu permet d'incarner un plongeur chasseur de trésor ou u mais qui doit faire face à des requins terriblement agressif qui n'hésiteront pas une seule seconde à vous croquer la jugulaire contrôler par les joueurs . Ça fait peur, c'est stressant mais pour ceux qui aiment le genre, c'est un jeu à faire ! Soit vous êtes côté chasseur avec de nombreux petoirs pour vous défendre ou alors vous êtes les requins qui devront bouffer les autres joueurs.- Koral est un jeu conceptuel de puzzle sous l'eau. Vous incarnez une sorte de fluide marin qui explore l'océan afin de résoudre des puzzle à la difficulté croissante, et tout ça dans le but de faire revivre des récifs de corails. Réflexions, contemplation, pour un jeu qui détends et qui en plus est hyper joli, avec en plus un petit message écologique !7)- Sortit en 2016, Abzû vous fait incarner un plongeur dans un jeu qui se révèle surtout contemplatif, parsemée malgré tout de petite énigme pas bien costaud mais tout de même agréable à résoudre. Le jeu est cours, 3-4 heures pour en venir à bout, mais c'est tellement beau et reposant que l'expérience en vaut la peine. Il a été considéré comme le "Journey des fonds marins"!6)- Sorte de " relève" à Jaws sortit sur Ps2, le jeu reprend un peu le même principe, à savoir vous faire incarner un requin et bouffer tout ce qui bouge, poisson comme humain ! Au fur et à mesure du jeu, vous ferez grandir votre requin et grimperez au sommet de la chaîne alimentaire ! C'est beau, c'est en monde ouvert et c'est un vrai plaisir coupable, c'est pas le jeu du siècle mais pour le peu que vous appréciez le délire, vous passerez un bon moment5)- Développer par les papas d'un des jeux les plus flippant de tout les temps, à savoir Amnesia, SOMA vous fait incarner Simon Jarret, après les péripéties que je tais volontairement pour vous laissez découvrir, vous aterissez dans un laboratoire sous l'océan, bien glauque comme il faut, pourchasser par des monstres impossible à tuer... Le jeu est flippant, et la psychologie du personnage sera mis à rude épreuve dans cet enfer ! Un bon SH donc, pour ceux qui aiment le genre !4)- Sortit uniquement sur Wii, il est la suite direct du premier sortit en 2007. C'est une simulation de plongée et d'aventure, qui permet de découvrir et étudier les espèces, bien plus nombreuses dans cette épisode. Le jeu permet aussi de personnaliser vos propres aquarium et y mettre les animaux que vous trouverez. C'est un régal pour ceux qui aiment les océans et les créatures qui y vivent !3)- Après les requins, voici les dauphins ! Ecco The Dolphin est un jeu d'action et d'aventure sortit en 1997 sur Megadrive. Une terrible tempête a décimer l'écosystème , à vous donc de partir à l'aventure et d'explorer les abîmes pour sauver tout ce beau monde. Le jeu dispose également d'énigmes, de combats, dans un jeu aussi somptueux visuellement pour l'époque avec des musiques top !2)- A la deuxième place, le jeu de 2K Games et Irrational Games avec le sublime et désormais culte Bioshock ! En proie à une folie démesuré à cause d'une drogue nommé l'Adam, vous allez devoir parcourir l'énorme et glauque cité Rapture, ville gigantesque sous l'océan. Le jeu était une claque pour l'époque, et ses graphismes reste tout à fait agréable encore aujourd'hui. Et bordel, cette ambiance qu'on retrouve dans aucun autre jeu... Cette DA de folie, et ses nombreux pouvoir pour se défendre. Mais gare au Protecteur ! Un jeu culte, tout simplement.1)- Pour moi le meilleur jeu en fond marin actuel, je suis en train de le faire et que je kiffe bon dieu ! Échoué sur une dangereuse planète extraterrestre océanique, vous allez devoir survivre dans ce lieu hostile et explorer les profondeurs, (et bon sang que ça fait flipper !) Le jeu permet de consolider sa base marine, d'avoir des véhicules et de nombreux outils pour aller de plus en plus profond. Aussi envoûtant queffrayant, Subnautica est une expérience que je vous recommande absolument ! Mais gare aux leviathans !Voilà, ce top est terminé et j'espère qu'il vous a plu, quant à moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau top !Bon jeux !