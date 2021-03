Metacritic 90%

It Takes Two est sans aucun doute l'un des meilleurs jeux de plateforme auxquels j'ai joué au cours de la dernière décennie. La conception des niveaux est incroyable et la quantité d'idées en termes d'éléments coopératifs rend chaque seconde tellement amusante à jouer.

It Takes Two n'est peut-être pas le poids lourd de plate-forme qu'il aspire à être, mais il le compense largement avec son grand cœur, sa richesse en variété et ses images magnifiques. Toutes ses actions individuelles sont des choses que nous avons faites dans d’autres jeux, mais appliquées à cette approche coopérative, elles prennent une toute nouvelle vie et sont utilisées de manière merveilleuse au cours d’une longue aventure. L'action vous fera rire et crier devant votre téléviseur, et l'histoire reste forte tout au long, créant la colonne vertébrale d'une aventure divertissante, excitante et devrait vous garder collé à la manette pour voir si l'amour perdu de ce couple peut être ravivé.

It Takes Two is without a doubt one of the best platformers I've played in the last decade. The level design is incredible, and the amount of ideas in terms of its co-operative elements make every second of it so much fun to play.

It Takes Two may not be the platforming juggernaut that it aspires to be, but it more than makes up for it with its big heart, wealth in variety, and gorgeous imagery. All of its individual actions are things we've done in other games, but when applied to this distinct cooperative approach, they take on a whole new life and are used in wonderful ways over a long adventure. The action will have you laughing and screaming at your TV, and the story stays strong throughout, creating the backbone for an entertaining adventure that roars with excitement and should keep you glued to the controller to see if this couple's lost love can be rekindled.

Josef Fares et son studio ont sorti le grand jeu pour It Takes Two. La preview était de bon augure, mais le jeu dépasse de loin toutes nos attentes. Nous devons cette agréable découverte à ses niveaux aussi beaux que riches en gameplay. Il est rare de voir un jeu toucher à autant de genres et d'univers différents pour au final faire mouche systématiquement. Le plus beau, c'est que cette belle réussite est au service d'une expérience en coopération qui nous rappelle des souvenirs, mais qui est en vérité meilleure que les deux précédents jeux de Josef Fares. En dehors de quelques passages discutables et de moments que nous aurions aimé voir se prolonger, It Takes Two s'annonce comme un titre assez incontournable si vous avez quelqu'un avec qui le partager.

Josef Fares peut dormir tranquille et devrait donc éviter la ruine car non, on ne s'ennuie pas dans It Takes Two, bien au contraire. Il est d'ailleurs un jeu qui vaut plus que la somme de ses parties. Cette aventure entièrement coopérative d'une douzaine d'heures ne fourmille pas seulement d'une multitude de bonnes idées, elle est enchanteresse, drôle et terriblement rafraîchissante. Multipliant des séquences à rythme effréné, It Takes Two fait preuve d'une créativité débordante et c'est un plaisir sans cesse renouvelé de découvrir quelles surprises les développeurs nous réservent à chaque coin de tableau au cours d'une expérience qui vous surprendra autant qu'elle vous fera sourire. Tout juste pourrions nous évoquer une caméra en de rares occasions mal placée et un challenge plutôt en retrait, l'esprit du jeu n'étant clairement pas d'être difficile, au contraire, mais il serait bien dommage de s'arrêter sur ces points face à un titre qui apportera beaucoup de soleil à celles et ceux qui y joueront dans cette période un brin morose.