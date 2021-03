Je ne poste jamais mais je voulais faire une petit peu de pub à un jeu que je viens de découvrir, A musical story, un jeu narratif musical qui sent bon les seventies, avec un gameplay de jeu de rythme. Une démo est sorti sur steam à l'occasion du London game festival, alors si vous avez le rythme dans la peau et que vous aimez le rock vintage n'hésitez pas. [video]https//youtube.com/watch?v=GLhLNKMYNVc[/video]

posted the 03/19/2021 at 09:01 PM by vargas18